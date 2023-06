Nicht gelöschte Inhalte: Russisches Gericht verurteilt WhatsApp

Eine WhatsApp-Gruppe, in der ein Antidepressivum beworben wurde, führt zu einer Gerichtsverhandlung in Russland.

Eine WhatsApp-Gruppe, in der ein Antidepressivum beworben wurde, führt zu einer Gerichtsverhandlung in Russland. Fabian Sommer/dpa

Ein russisches Gericht hat eine Geldstrafe gegen den Messaging-Dienst WhatsApp verhängt, weil dieser verbotene Inhalte nicht gelöscht hatte. Ein Gericht in Moskau verurteilte WhatsApp am Donnerstag zu einer Strafe in Höhe von drei Millionen Rubel (etwa 35.000 Euro), weil der Anbieter Inhalte nicht auf Aufforderung der Behörden entfernt hatte. Es ist die erste Strafe für WhatsApp in Russland wegen eines solchen Vergehens.

Russischen Nachrichtenagenturen zufolge hatte der Dienst eine Chatgruppe nicht gelöscht, in der ein Antidepressivum angeboten wurde. Der Verkauf des Mittels ist in Russland verboten.

Ukraine-Krieg: Russland zensiert bestimmte Gruppen im Internet

Seit der massiven Offensive gegen die Ukraine versuchen die russischen Behörden, bestimmte Gruppen im Internet verstärkt zu zensieren. Das US-Unternehmen Meta, zu dem WhatsApp gehört, wurde in Russland bereits verboten und als „extremistisch“ eingestuft. Die anderen Meta-Dienste Facebook und Instagram wurden in Russland ebenfalls blockiert, ebenso wie Twitter. WhatsApp blieb hingegen zugänglich.

In der Vergangenheit wurden bereits Unternehmen wie Google, Twitter oder TikTok verurteilt, weil sie als illegal eingestufte Inhalte nicht gelöscht hatten. WhatsApp wurde schon verurteilt, weil es Daten russischer Nutzer nicht auf Servern in Russland gespeichert hatte. Das verstößt gegen russische Vorschriften.