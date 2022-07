Elon Musk ist offenbar Vater von neun Kindern - die der Öffentlichkeit bekannt sind. Bisher gingen Medien von sieben Kindern mit zwei verschiedenen Frauen aus. Nun wurde bekannt, dass Shivon Zilis, die Direktorin des Unternehmens Neuralink, das auch zum Musk-Imperium gehört, im November vergangenen Jahres Zwillinge geboren hat. Und Elon Musk sei deren Vater.

Zwei der sieben bisher bekannten Kinder des Tesla-Chefs sind Zwillinge, auch von Drillingen ist er schon Vater, alle fünf bekam die Schriftstellerin Justine Wilson. Zwei Kinder bekamen Musk und Grimes per Leihmutterschaft. Und nun also wieder Zwillinge.

Wollten Musk und Zilis die Beziehung verheimlichen?

Einem Bericht zufolge kam das Ganze so ans Licht: Im April hätten Musk, 51, und Zilis, 36, einen Antrag zur Namensänderung der Neugeborenen gestellt. Die Kinder sollten beide Nachnamen tragen. Der Antrag sei im Mai bewilligt worden. Das bristante daran ist: Die Kinder wurden geboren, bevor Musk mit seiner damaligen Lebensgefährtin Claire Boucher aka Grimes deren zweites Kind bekam. Eine Leihmutter hatte es im vergangenen Dezember zur Welt gebracht.

Doch nicht nur auf der Ebene des Beziehungs- und Familienlebens des reichsten Manns der Welt wirft diese Nachricht Fragen auf. Denn Musk ist Co-CEO bei dem Unternehmen Neuralink, wo Shivon Zilis Direktorin ist. Zusätzlich war Zilis' Name zuletzt in Umlauf geraten, als es um die Besetzung des Chefpostens für den Kurznachrichtendienst Twitter ging, den Musk plant, zu kaufen.

I mean, I’m doing my part haha — Elon Musk (@elonmusk) June 14, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Zilis war bereits in den drei Musk-Unternehmen Neuralink, Tesla und OpenAI beschäftigt. Neuralink hat Musk selbst gegründet, OpenAI mitgegründet und Tesla leitet er seit 2008.

Die interessanteste Frage in diesem Komplex ist laut dem Portal „TechCrunch“ also, ob eines dieser Unternehmen Richtlinien habe, die romantische Beziehungen über die Hierarchien der Firmen hinweg untersagten: In diesem Fall also zwischen einem Manager und einer Angestellten. Bei Unternehmen in der Größenordnung von Tesla sei das so üblich.

Wollten die beiden Konsequenzen umgehen? Offenbar sind die Informationen über Zilis' berufliche Laufbahn - ihre frühere Beschäftigung bei Tesla und OpenAI, sowie ihre jüngste Position bei Neuralink von ihrem Linkedin-Profil verschwunden. Bis vor Kurzem seien ihre Verbindungen zu den Musk-Unternehmen noch auf ihrem Profil zu sehen gewesen.