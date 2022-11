Nicks erste Worte nach Aaron Carters Tod: „Sucht der wahre Bösewicht“

Musiker Nick Carter hat bestürzt auf den frühen Tod seines Bruders Aaron reagiert und Drogen sowie die psychische Verfassung des Ex-Kinderstars verantwortlich gemacht. „Mein Herz ist heute gebrochen. Obwohl mein Bruder und ich eine komplizierte Beziehung hatten, hat meine Liebe zu ihm nie nachgelassen“, schrieb Carter am Sonntag auf Instagram.

Die Wahrheit sei, „dass Sucht und psychische Krankheit hier der wahre Bösewicht sind“. Er hatte immer gehofft, dass Aaron irgendwann einen gesunden Weg gehen würde. Nun habe er die Chance, im Jenseits endlich Frieden zu finden. „Gott, bitte kümmere dich um meinen kleinen Bruder“, schrieb der 42-Jährige. Carter war am Samstag tot in seinem Haus in Kalifornien gefunden worden. Laut US-Medien sei die Leiche in der Badewanne gefunden worden, nachdem jemand den Notruf gewählt hatte. Er wurde 34 Jahre alt.

Zuvor melden sich seine Ex-Verlobte Melanie Martin und seine Ex-Freundin Hilary Duff zu Wort. Gegenüber dem Onlineportal TMZ sagte Martin: „Ich liebe Aaron von ganzem Herzen, und es wird hart sein, einen Sohn ohne Vater großzuziehen.“

US-Künstlerin Hilary Duff, die als Teenagerin mit Aaron Carter liiert war, schrieb auf Instagram: „Es tut mir unendlich leid, dass das Leben so hart für dich war und dass du vor der ganzen Welt kämpfen musstest.“ Und weiter: „Du hattest einen Charme, der absolut übersprudelnd war … mein jugendliches Ich hat dich sehr geliebt. Ich sende deiner Familie in dieser Zeit viel Liebe.“

Millionen Mädchen waren Ende der 90er Jahre in den jüngeren Bruder des „Backstreet Boys“-Mitglieds Nick Carter verliebt, als er mit Hits wie „Crush On You“ und „Aaron's Party“ zum Star aufstieg. Da war er selbst noch ein Kind.

Comebackversuche scheiterten seither immer wieder. Zuletzt machte der Teeniestar statt mit Musik mit schlechten Nachrichten von sich reden. So stritten sich Nick und Aaron öffentlich und machten sich schlimme Vorwürfe. Im Jahr 2019 behauptete Nick, sein jüngerer Bruder habe Drohungen gegen die Familie ausgesprochen.