Niclas Füllkrug wechselt von Werder zu Borussia Dortmund: So hoch ist die Ablöse

Champions League statt Abstiegskampf – aber Bank statt Stammplatz in der EM-Saison? Fußball-Nationalstürmer Niclas Füllkrug wechselt von Werder Bremen zu Vizemeister Borussia Dortmund und nimmt dort zumindest vorerst die Rolle des Herausforderers von Sebastien Haller ein. Der Deal, über den verschiedene Medien bereits berichtet hatten, wurde am Donnerstagabend perfekt.

„Ich habe mich riesig über das Angebot gefreut, denn der Schritt zu diesem Klub ist genau der, den ich mir gewünscht habe“, sagte Füllkrug, der einen Vertrag bis 2026 unterschrieb: „Beim BVB habe ich die Chance, mich als Spieler weiterzuentwickeln und neue Erfahrungen zu sammeln.“

Füllkrug geht zum BVB: „Er wird sich für unseren Klub zerreißen“

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl bezeichnete Füllkrug als „wichtige Säule im Sturmzentrum der Nationalmannschaft“ und als einen „positiven Typen, der sich für unseren Klub zerreißen wird“.

Füllkrug sei ein „mitspielender Angreifer, sehr kopfballstark, physisch präsent, er überzeugt in Eins-gegen-Eins-Duellen und ist für seinen Gegenspieler im Zweikampf unangenehm“, so Kehl: „Mit all diesen Fähigkeiten verkörpert er das Profil, das wir gesucht haben.“

Für Füllkrug ist der Schritt zum BVB mit Blick auf die Heim-EM im kommenden Sommer aber auch ein Risiko. Seine Einsatzzeiten in Dortmund muss er sich nun durch harte Arbeit zunächst verdienen, nur über Spiele und Tore kann sich der 30-Jährige für Bundestrainer Hansi Flick empfehlen.

Das gilt auch für Youssoufa Moukoko, der durch die Verpflichtung Füllkrugs im BVB-Angriff nur noch Nummer drei ist. Dabei hatte der 18-Jährige seinen Vertrag beim BVB nach einigem Tauziehen erst im Januar bis 2026 verlängert.

Wechsel zum BVB: Ist für Füllkrug die WM-Teilnahme in Gefahr?

Immerhin: Im Frühjahr wird Haller mit der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) am Afrika Cup teilnehmen und der Platz im Sturmzentrum zwangsläufig frei.

Doch die Aussicht auf die Königsklasse war für Füllkrug trotz aller Risiken zu reizvoll. Der Schritt zum BVB sei „von Anfang an“ seine „Wunschlösung“ gewesen, sagte er: „Das ist schon nochmal ein anderes Level, auf dem ich mich jetzt beweisen möchte und darf. Das ist Champions League, das ist die Gelbe Wand, das Stadion, die Fans und auch die Mitspieler, die ich teilweise schon kenne und die sehr viel Qualität mitbringen.“

Medien berichten von 15 Millionen Ablöse

Die Ablösesumme für den 30-Jährigen soll deutlich unter den von Werder ursprünglich aufgerufenen 20 Millionen Euro liegen. Medien berichten von 15 Millionen Euro, Füllkrugs Vertrag in Bremen lief noch bis 2025

Für Werder ist der Verlust des Publikumslieblings, der in 123 Pflichtspielen 49 Tore erzielte und 16 weitere auflegte, ein herber Schlag. „Das ist die Realität, in der wir leben“, sagte Trainer Ole Werner über die Veränderungen in seinem Kader: „Diese Situationen muss man managen. Ich habe Lust auf diese Aufgabe.“ Kurz vor Ende des Transferfensters wollen nun auch die Bremer deshalb noch einen Transfer für den Offensivbereich tätigen.