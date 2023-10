Nico Santos verschiebt Tour-Termin in Berlin: Das ist der Grund

Aus persönlichen Gründen hat der Sänger Nico Santos seine für Anfang 2024 geplante Deutschland-Tour verschieben müssen – darunter auch den Termin in Berlin: Der Singer-Songwriter wird Vater. Bereits seit einigen Tagen kursierten im Netz Gerüchte, dass die Familie Nachwuchs erwarte. Am Dienstag bestätigte der Sänger auf Instagram die Spekulationen: „Wir erwarten Familienzuwachs“, schrieb der 30-Jährige in einem Beitrag. Seine Frau Aileen und er hätten die Nachricht demmach gerne noch für sich behalten. „Aber viele hatten es schon aus anderen Medien, welche uns zuvor gekommen sind, mitbekommen“.

Er wolle um die Zeit des Termins nur für seine Familie da sein, schrieb Santos weiter. „Das heißt aber, dass ich deshalb die Tour vom Frühjahr 2024 in den Herbst 2024 verschieben muss.“ Die neuen Tourdaten teilte er in einer Instagram-Story. Ursprünglich sollte das Konzert in der Hauptstadt am 17. März stattfinden. Seine Tour wird der Sänger am 17. November 2024 mit einer abschließenden Show beenden, gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Der Sänger hatte seine langjährige Freundin Aileen im vergangenen Jahr geheiratet.

Album „Ride“ verarbeitet persönliche Höhen und Tiefen

Santos ist der Sohn des Schauspielers Egon Wellenbrink. Er wuchs auf der spanischen Insel Mallorca auf. Sein erstes Album „Streets of Gold“ veröffentlichte er 2018. Zwei Jahre später folgte ein weiteres Album, das den Namen des Künstlers trägt. Auf seinem neuesten Album „Ride“, das im Mai erschien, finden sich die Tiefen der vergangenen Jahre wieder, aber auch viele Höhen – zum Beispiel die Hochzeit mit seiner Frau Aileen.