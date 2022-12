Niederfinow: Neues Schiffshebewerk nach Störfall gesperrt Störungsfrei lief das neue Schiffshebewerk in Niederfinow auch bisher nicht. Der Bauherr setzte auf Fortschritte im neuen Jahr. Nun hat ein Störfall aber weitreichendere Folgen. dpa

Ein Ausflugsschiff kommt aus dem neuen Schiffshebewerk in Niederfinow gefahren. dpa/Patrick Pleul

Niederfinow -Das neue Schiffshebewerk in Niederfinow ist nach einem Störfall bis zum 15. Januar für den Verkehr gesperrt worden. Ein mechanischer Schaden am Sicherungssystem sei nicht auszuschließen, teilte das Wasserstraßen-Neubauamt Berlin am Freitag mit. Am 16. Dezember sei es bei zweistelligen Minusgraden zu einem außerplanmäßigen Störfall am neuen Hebewerk mit einer Schiefstellung des Troges um 40 Zentimeter gekommen.