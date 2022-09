Hackfleisch, Bratwurst, Mortadella: Die niederländische Stadt Haarlem will jegliche Werbung für Fleischprodukte aus dem öffentlichen Raum verbannen. Ein entsprechendes Verbot wurde bereits in der vergangenen Woche offiziell verkündet. Grund für den weltweit ersten Beschluss dieser Art seien die negativen Auswirkungen des Fleischkonsums auf den voranschreitenden Klimawandel.

„Wir können den Menschen nicht sagen, dass es eine Klimakrise gibt, und sie dann ermutigen, Produkte zu kaufen, die Teil der Ursache sind“, sagte Ziggy Klazes von der Grün-Links-Partei der niederländischen Zeitung Trouw. Klazes hatte den Vorschlag eines Werbeverbots für Fleisch bereits im vergangenen Jahr im Gemeinderat eingebracht – aufgrund auslaufender Verträge mit verschiedenen Unternehmen müsse man mit der Vollstreckung des Gesetzes allerdings noch bis 2024 warten.

Werbeverbot für Fleisch: Kritik aus der Fleischindustrie

Tatsächlich weisen Forscher bereits seit längerem darauf hin, dass die Fleischindustrie für einen erheblichen Anteil der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Dennoch habe es für das Werbeverbot in Haarlem auch einigen Gegenwind gegeben – insbesondere von den Fleischproduzenten selbst. Die nun ins Leben gerufene Kampagne „Nederland Vleesland“ (Niederlande, Fleischland) bewerbe Fleischkonsum als eine „Frage des Geschmacks“, berichtete das Portal Dutch News.

„Die Behörden gehen zu weit, den Menschen vorzuschreiben, was gut für sie ist“, sagte der Sprecher eines Branchenverbandes der Fleischindustrie. Zudem stelle das Werbeverbot einen bedenklichen Einschnitt der Redefreiheit dar. „Uns geht es nicht darum, was die Leute in ihrer eigenen Küche backen und braten“, konterte Klazes. „Wenn die Menschen weiterhin Fleisch essen wollen, ist das ok.“ Dennoch halte die Politikerin den Vorstoß für einen wichtigen Schritt.

Das Werbeverbot, das auch mit Unterstützung der Christdemokraten (CDA) in Haarlems Gemeinderat beschlossen wurde, betrifft neben Fleischprodukten auch den Flugverkehr, fossile Brennstoffe und Verbrenner-Autos.