Niederlage gegen ProSieben: Joko und Klaas als Adelsreporter Die beiden Entertainer haben die royale Aufgabe erhalten, die Ankunft der britischen Königsfamilie und ihrer Gäste zur Krönungszeremonie von König Charles II... dpa

HANDOUT - Klaas Heufer-Umlauf (l) und Joko Winterscheidt müssen sich als Adelsreporter beweisen. Sina Görtz/ProSieben/dpa

Berlin -Die Spaßmacher Joko und Klaas müssen sich am Tag der Krönung von Charles III. als Adelsreporter bewähren. Sie haben nämlich am Dienstagabend in ihrer Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“ den Kürzeren gezogen und diesen royalen Job als „Strafe“ bekommen.