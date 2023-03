Zehntausende bei Bauernprotest in Den Haag: Polizei stoppt Trecker-Konvoi

In den Niederlanden protestieren tausende Menschen gegen Umweltauflagen der Regierung. Trotz eines Verbots rückten am Samstag auch dutzende Traktoren an.

Demonstranten bei der Großdemo im Zuiderpark in Den Haag.

Demonstranten bei der Großdemo im Zuiderpark in Den Haag. imago/ANP

In den Niederlanden sind trotz eines Verbots Dutzende Trecker auf dem Weg zu einer großen Bauern-Kundgebung in Den Haag. Bei Alphen aan den Rijn im Nordwesten der Stadt wurden am Samstagvormittag zahlreiche Fahrzeuge gestoppt und von der Straße geholt, wie die Polizei mitteilte. Aus Protest gegen geplante Umweltauflagen haben verschiedene Organisationen, darunter auch rechte Parteien, zu einer Demonstration aufgerufen.

Aus Sorge vor Ausschreitungen erließen die Behörden im Vorfeld ein Verbot für die Teilnahme mit Treckern. Dennoch machten sich nach Angaben der Polizei in mehreren Regionen Bauern damit auf den Weg. Die Behörden erließen deshalb eine Notverordnung. Zugangsstraßen und wichtige Kreuzungen wurden auch mit Armeefahrzeugen blockiert.

Die zum rechten Spektrum gehörende Farmers Defence Force (FDF) hatte im Vorfeld von der „größten Demonstration aller Zeiten“ gesprochen. In niederländischen Medien war am Samstagmittag von 15.000 bis 20.000 Teilnehmern die Rede, die sich zur Kundgebung im Zuiderpark in Den Haag versammelten. Dort sprach auch der rechtspopulistische Politiker Geert Wilders, der für seine polarisierenden Aussagen und teils fremdenfeindliche Inhalte bekannt ist.

Geert Wilders betritt bei den Protesten am Samstag die Bühne. imago/ANP

Neue Umweltauflagen: Viehzucht könnte großen Schaden nehmen

Auf im Netz geposteten Videos war zu sehen, wie zahlreiche Traktoren auf der Autobahn in Richtung Den Haag unterwegs waren. Ähnliche Bauernproteste hatte es schon im vergangenen Jahr in den Niederlanden gegeben. Dabei kam es auch zu Gewalt. Autobahnen wurden blockiert, Brände gelegt und auch Politiker bedroht.

🇳🇱 Das wird groß heute! Aus allen Richtungen strömen Landwirte nach Den Haag zu den Bauernprotesten. pic.twitter.com/CiLTR67QNL — Franz Branntwein™ 🕊️ (@FranzBranntwe10) March 11, 2023

Die Bauern protestieren gegen Pläne zur Reduzierung des Stickstoff-Ausstoßes bei Naturgebieten. Diese Auflagen könnten nach Berechnungen der Regierung das Aus für 30 Prozent der Viehbetriebe bedeuten. Durch Ammoniak von Viehbetrieben können Naturgebiete geschädigt werden. In den Niederlanden gibt es mehr als 50.000 landwirtschaftliche Betriebe. Die Agrarwirtschaft exportierte im vergangenen Jahr Waren im Wert von 122 Milliarden Euro ins Ausland. Ein Viertel davon ging nach Deutschland.