Niederlande: Zehnjährige Hebe und Begleiterin tot gefunden Tagelang lief eine fieberhafte Suche - nun gibt es Gewissheit: Die Leichen des vermissten schwerbehinderten Mädchens und seiner Begleiterin wurden geborgen. dpa

Blumen liegen an einer Gedenkstätte für die zehnjährige Hebe und ihre Betreuerin. dpa/Sem Van Der Wal/ANP

Vught -Nach einer Tage langen fieberhaften Suche mit hunderten Freiwilligen im Süden der Niederlande gibt es nun traurige Gewissheit: Ein vermisstes schwerbehindertes Mädchen namens Hebe (10) und seine Begleiterin (26) sind tot. Das bestätigte der Bürgermeister von Vught, Roderick van de Mortel, am Donnerstag. In der Nacht wurde das Auto der jungen Frau aus einem Gewässer an einer Autobahn geborgen. Darin befanden sich zwei Leichen, wie die Polizei mitteilte. „Wir haben allen Grund anzunehmen, dass es um Sanne (die Begleiterin) und Hebe geht.“