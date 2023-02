Niedrige Temperaturen und örtlich Glätte zum Wochenstart Niedrige Temperaturen und gebietsweise Glätte erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Wochenstart. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag ... dpa

Berlin/Potsdam -Niedrige Temperaturen und gebietsweise Glätte erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Wochenstart. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, startet die Woche mit leichtem Schneefall in Teilen von Berlin und Brandenburg. Dabei kann es gebietsweise zu gefrierendem Sprühregen und Glätte kommen. Gegen Mittag klingt der Regen dann nach den Angaben ab und es klart zum Abend hin auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen null und zwei Grad. In der Nacht auf Dienstag bleibt es klar und regenfrei. Dabei kühlt es kräftig ab - es werden laut DWD Temperaturen zwischen minus fünf und minus neun Grad erwartet.