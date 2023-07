Niger: Demonstranten attackieren französische Botschaft

Demonstranten im Niger haben die französische Botschaft attackiert. Auf einem Video, das FranceNews24 am Sonntag auf Twitter veröffentlichte, ist zu sehen, wie mehrere Männer mit Gegenständen auf eine Tür und ein Fenster einschlagen. Laut FranceNews24 gehört die Mauer, in der sich Tür und Fenster befinden, zur französischen Botschaft. Außerdem wurde ein Schild mit der Aufschrift „Botschaft Frankreichs in Niger“ laut einem AFP-Korrespondenten abgerissen und durch nigrische und russische Flaggen ersetzt. Einige Demonstranten riefen „Lang lebe Russland“, „Lang lebe Putin“ und „Nieder mit Frankreich“.

Der französische Präsident Emmanuel Macron warnte mit scharfen Worten vor Angriffen auf die französische Botschaft und französische Bürger im Niger. Macron werde „keinen Angriff gegen Frankreich und seine Interessen dulden“, hieß es am Sonntag aus dem Elysée-Palast. Tausende Menschen hatten zuvor vor der französischen Botschaft in Niamey protestiert, bevor sie unter Einsatz von Tränengas auseinandergetrieben wurden.

Jeder, der französische Staatsangehörige angreife, „wird mit einer sofortigen und unerbittlichen Reaktion Frankreichs rechnen müssen“, hieß es aus dem Elysée-Palast. Frankreich unterstütze gleichzeitig „alle regionalen Initiativen“, die auf die „Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung“ in dem westafrikanischen Land und die Rückkehr des von Putschisten festgesetzten Präsidenten Mohamed Bazoum abzielten.

Neuer Machthaber Tchiani sieht Aggressioen gegen Niger

Derweil warnte die neue Regierung des Niger die Nachbarländer vor einem militärischen Eingreifen. Wie die Nachrichtenseite „ActuNiger“ am Sonntag meldete, sprachen die Machthaber davon, dass ein „Aggressionsplan gegen Niger vorbereitet“ werde.

General Abdourahmane Tchiani, der sich selbst zum neuen starken Mann Nigers ernannt hat, kündigte in einem Tweet an, dass das Land in einem solchen Fall gezwungen sei, sich „bis zur letzten Kraft“ zu verteidigen. Derweil kam es am Sonntag in Niamey zu Demonstrationen. Lokalen Medienberichten zufolge kamen Tausende Menschen in der Hauptstadt zusammen, um ihre Unterstützung für die neue Regierung zu bekunden.

Nous mettons en garde la CEDEAO et ses alliés contre toute intervention militaire à Niamey, en conséquence nous serons obligés de nous défendre jusqu'à la dernière énergie.

NOUS SOMMES PRÊT ! — Général Abdourahmane Tchiani (@General_Tchiani) July 29, 2023

Treffen der westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) am Sonntag geplant

Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) und die Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion (WAEMU) wollten sich am Sonntag in Nigeria treffen. Ziel der Beratungen sei es, die Junta in Niamey zur Machtübergabe und zur Freilassung des gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum zu bewegen, berichtete der französische Nachrichtensender RFI.

Am Mittwoch hatten Militärs die gewählte Regierung abgesetzt. Der bisherige Chef der Präsidentengarde, General Tchiani, begründete dies am Freitag mit der schlechten Sicherheitslage sowie schlechter Regierungsführung im wirtschaftlichen und sozialen Bereich.

EU stellt Zusammenarbeit mit Niger ein

Die Europäische Union stellte derweil die Zusammenarbeit mit Niger ein. Wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Samstag in Brüssel mitteilte, werden neben den Budgethilfen auch alle Maßnahmen der Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Borrell forderte die vollständige Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung.

Die EU sei bereit, künftige Entscheidungen der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft zu unterstützen, „einschließlich der Annahme von Sanktionen“. Die aus dem Putsch hervorgegangenen Behörden werde man nicht anerkennen, erklärte der EU-Außenbeauftragte.

Auch die Afrikanische Union setzte ein Ultimatum und forderte die Soldaten zu einer sofortigen Rückkehr in die Kasernen sowie der Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung innerhalb der nächsten 15 Tage auf.