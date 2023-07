Die Präsidentengarde im westafrikanischen Niger hat Präsident Mohamed Bazoum in ihrer Gewalt und den Zugang zum Präsidentenpalast versperrt. „Teile der Präsidentengarde haben einen Wutanfall bekommen (...) und vergeblich versucht, die Streitkräfte und die Nationalgarde auf ihre Seite zu ziehen“, teilte das Büro des Präsidenten im Online-Dienst Twitter mit, der in „X“ umbenannt wurde. Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) sprach von einem „Putschversuch“ und verurteilte diesen.

Die Armee und die Nationalgarde seien bereit, gegen die Präsidentengarde vorzugehen, wenn diese sich nicht wieder beruhige, betont die nigrische Präsidentschaft. Die Armee habe dafür ein Ultimatum gesetzt, hieß es im Umfeld des Präsidenten. Der Staatschef und seine Familie seien wohlauf. Der Anlass für die Aktion der Präsidentengarde war zunächst nicht bekannt.

Niger: Bundeswehrsoldaten sind in Sicherheit

Die im Sahel-Staat Niger stationierten Bundeswehrsoldaten sind von der aktuellen politischen Krise dort nicht betroffen. „Wir haben die Rückmeldung, dass unsere Soldaten in Sicherheit sind - das ist uns das Wichtigste“, sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums am Mittwoch in Berlin. Die Bundeswehr unterhält in der Hauptstadt Niamey einen Lufttransportstützpunkt für das militärische Engagement in Westafrika, auf dem rund 100 deutsche Soldaten arbeiten.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters wurden auch mehrere Ministerien im Umfeld des Präsidentenpalastes blockiert. Mitarbeiter konnten deswegen nicht ihre Büros betreten. Außerdem war am Mittwoch nach Informationen der dpa zwischenzeitlich auch der praktische Betrieb auf dem Flughafen der Hauptstadt Niamey eingestellt, dann aber wieder aufgenommen worden. Am Nachmittag lief die Abfertigung wieder.

Das Auswärtige Amt hat nach Berichten über den möglichen Putschversuch im westafrikanischen Niger noch kein genaues Lagebild. „Es ist so, dass die Lage, das haben mir die Kollegen berichtet, die Lage vor Ort weiterhin sehr unklar ist. Wir stehen sowohl mit unserer Botschaft vor Ort als auch mit internationalen Partnern dazu in Kontakt“, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin. „Und wenn es erforderlich ist, ergreifen wir natürlich auch entsprechende Maßnahmen.“

Niger ist ein wichtiger Partner für Deutschland in der Region

Erst Ende vorigen Jahres hatte die EU eine Militärmission im Niger beschlossen, um den Terrorismus in der Region zu bekämpfen. Die Bundeswehr stellt für diese EU-Mission bisher nur einige wenige Soldaten, die in Niamey sind.

Der Bundeswehr-Stützpunkt in Niamey ist auch für den laufenden Abzug der Bundeswehr aus dem benachbarten Mali wichtig. Mali wird von einer Militärjunta regiert, die eine engere Anbindung an Russland anstrebt und den Stabilisierungseinsatz der internationalen Truppen erschwert. Niger hingegen ist eine - wenn auch fragile - Demokratie. Angesichts des Abzugs aus Mali soll der Niger der neue Schwerpunkt der deutschen Sahel-Politik werden.

Die Bedeutung des Landes zeigt sich auch in der Zahl der Besuche hochrangiger deutscher Politiker: Zu Gast waren dort in den vergangenen Monaten unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).