In ganz Nigeria, Afrikas bevölkerungsreichstem Land, ist der Strom ausgefallen. Am Donnerstag brach das Elektrizitätsnetz im gesamten Land zusammen, wie mehrere Stromversorger ihren Kundinnen und Kunden mitteilten.

Nigerias Energieminister Adebayo Adebulu begründete den Ausfall mit einem Brand. Er teilte am Donnerstagnachmittag mit, das Feuer sei inzwischen eingedämmt und die Stromversorgung in der Hälfte des Landes wiederhergestellt. Der Rest solle bald ebenfalls wieder Strom erhalten.

Nigeria: Strombedarf wird nicht einmal ansatzweise gedeckt

Nigeria leidet unter einer unberechenbaren Stromversorgung, da die durchschnittliche Tagesproduktion von 4100 Megawatt weit unter dem Tagesbedarf von 30.000 Megawatt liegt. Das ölreiche Land an Afrikas Westküste mit schätzungsweise mehr als 220 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ist damit nicht in der Lage, seinen eigenen Strombedarf zu decken.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das liegt teils an mangelnder Wartung der Kraftwerke und an fehlenden Investitionen in den Energiesektor. Dazu kommen häufige Zusammenbrüche des Netzes, die von den Behörden oft mit technischen Problemen begründet werden. Der landesweite Stromausfall am Donnerstag war der erste in diesem Jahr, nachdem das Netz im Jahr 2022 achtmal zusammengebrochen war.