Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan hofft auf ein Friedensabkommen mit dem Erzfeind Aserbaidschan in den kommenden Monaten. „Wir arbeiten derzeit mit Aserbaidschan an einem Entwurf für ein Friedensabkommen und die Normalisierung der Beziehungen“, sagte Paschinjan am Donnerstag auf einem Wirtschaftsforum in der georgischen Hauptstadt Tiflis. „Ich hoffe, dass dieser Prozess in den kommenden Monaten erfolgreich abgeschlossen wird.“

Die beiden Kaukasusrepubliken Aserbaidschan und Armenien sind verfeindet. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion haben die ehemaligen Sowjetrepubliken um die überwiegend von Armeniern bewohnte Kaukasusregion Bergkarabach gestritten, die völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört. Im vergangenen Monat eroberte Aserbaidschan die Region in einer großangelegten Militäroffensive zurück.

Bergkarabach ist seit Jahren Streitpunkt

Inzwischen sind fast alle der vormals rund 120.000 armenischen Bewohner der Region nach Armenien geflüchtet. Bergkarabach hatte sich 1991 nach einem Referendum für unabhängig erklärt. Dieses wurde international nicht anerkannt und von der aserbaidschanischen Minderheit boykottiert.