„No Nut November“: Was soll ein Monat Masturbationsverzicht bringen?

Alle Jahre wieder schließen sich weltweit Millionen von Männern in Online-Foren zusammen, um sich im November Beistand beim Erreichen eines gemeinsamen Ziels zu leisten. Derweil andere Menschen in einen besinnlichen Voradvent starten, gilt für Anhänger des „No Nut Novembers“ (NNN) in diesem Monat nur eines: Dreißig Tage lang auf Selbstbefriedigung, Pornos und Sex verzichten. Was zunächst nach einem harmlosen – wenn auch kuriosen – Trend aussieht, hat auch mit mangelnder Aufklärung und religiösem Fundamentalismus zu tun.

Monatliche Herausforderungen wie diese – oftmals mit einem Augenzwinkern zu verstehen – gibt es im Internet zuhauf. Wer am Dienstag in den „No Nut November“ gestartet ist, kommt womöglich gerade erst aus dem „Sober October“, hat also vier Wochen lang keinen Alkohol konsumiert und wird sich im Rahmen des „Movembers“ die nächsten dreißig Tage einen Schnurrbart wachsen lassen. Bei Kritikern des stark von konservativen Masturbationsgegnern geprägten „No Nut Novembers“ ist zudem der „Destroy Dick December“ besonders beliebt – die Bedeutung der Challenge ist hier wohl selbsterklärend.

Was sich Männer von „No Fap“ erhoffen

Einige dieser Trends haben dabei einen wohltätigen Hintergrund. So werden während des „Movembers“ jährlich Millionen von Euro für die Erforschung von Prostatakrebs gesammelt. Beim „No Nut November“ ist das anders. Dieser geht zurück auf den 2011 vom US-Amerikaner Alexander Rhodes gegründeten „No Fap“-Trend. Anhänger der vor allem auf der Online-Plattform Reddit aktiven Bewegung bezeichnen sich teils selbst als Pornosüchtige auf „Entzug“. Doch auch eine generelle Verbesserung der Gesundheit, höhere Testosteronwerte sowie größerer Erfolg bei Frauen und im Beruf zählen zu den angeblichen Vorteilen. Das Versprechen: Masturbationsverzicht als Allheilmittel.

Ärzte haben die Behauptungen der „No Fap“-Anhänger jedoch bereits vielfach widerlegt. Tatsächlich sprechen einige körperliche und psychische Vorteile für regelmäßige Selbstbefriedigung. Dennoch wächst die Online-Community der teils radikalen Masturbationsgegner. Zugleich deuten Verbindungen zur sogenannten Incel-Community („unfreiwillig im Zölibat“) auf ein zunehmend frauenfeindliches Weltbild hin, in dem sich Teile der Bewegung in einschlägigen Foren gegenseitig bestärken.

Finanzielle Unterstützung erhält „No Fap“-Gründer Rhodes unter anderem von christlich-fundamentalistischen Gruppen, die in den USA deutlich größeren Einfluss auf Politik und Gesellschaft haben, als es in Deutschland der Fall ist. Auch die extreme Rechte in den Vereinigten Staaten unterstützt den moralischen Kampf gegen die Selbstbefriedigung.

Aufklärung ist Teil des Problems

Überdies führen einige Experten den Erfolg von Trends wie „No Fap“ und „No Nut November“ auf Mängel im Bildungssystem der USA zurück. Während medizinisch korrekte Sexualaufklärung in einem Großteil der Bundesstaaten gar nicht auf dem Lehrplan steht, setzen konservative Schulen vor allem auf Abschreckung – mit gleichsam kreativen wie erschreckenden Lehrmethoden. So wird bei der sogenannten Oreo-Methode ein Keks – wahlweise auch ein Kaugummi – in der Klasse reihum gegeben, den die Kinder anlecken oder zerkauen sollen. Die Lektion: Wer vorehelichen Sex hat, ist ebenso verbraucht, wie dieser angesabberte Keks und wird es schwer haben, später einen Ehepartner zu finden.

Obwohl der „No Nut November“ also einen durchaus problematischen Hintergrund hat, wird er für viele Menschen wohl trotzdem ein harmloser, nicht ganz ernst gemeinter Online-Trend bleiben. „Gerade einmal Tag drei“, schrieb beispielsweise ein Nutzer bei Twitter. „Das wird ein langer Monat, meine Freunde.“