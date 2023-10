Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften 2023 geht an Claudia Goldin

Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften wird in diesem Jahr an Claudia Goldin aus den USA verliehen. Goldin habe „unser Verständnis für die Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt“ verbessert, wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag zur Begründung mitteilte.



Die 77-jährige Harvard-Professorin ist erst die dritte Frau, die diese Auszeichnung erhält. Damit ist der letzte Nobelpreisträger in diesem Jahr bekannt.

Goldin zeigt Hauptursachen für geschlechterspezifische Unterschiede

Goldins Forschung habe die Ursachen des Wandels der Rollen von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt „sowie die Hauptursachen für die verbleibenden geschlechtsspezifischen Unterschiede“ aufgezeigt, erklärte das Komitee. Die Jury hob hervor, dass ihre Arbeit „die erste umfassende Darstellung des Verdienstes und der Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen über die Jahrhunderte hinweg darstellt“.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023

Im vergangenen Jahr waren der frühere US-Notenbankchef Ben Bernanke und die ebenfalls amerikanischen Ökonomen Douglas Diamond und Philip Dybvig ausgezeichnet worden. Sie erhielten die prestigeträchtigen Nobelmedaillen für ihre Erforschung von Banken und Finanzkrisen.

Der Nobelpreis ist jeweils mit etwa 950.000 Euro dotiert

Generell geht der Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaften oft an Preisträger, die aus den USA stammen oder dort zumindest tätig sind. Einziger Wirtschaftsnobelpreisträger aus Deutschland ist bislang der Bonner Wissenschaftler Reinhard Selten gewesen, der die Auszeichnung 1994 gemeinsam mit John Nash und John Harsanyi für ihre wegweisenden Beiträge zur nichtkooperativen Spieltheorie erhielt.

Dotiert sind die Nobelpreise in diesem Jahr mit elf Millionen schwedischen Kronen pro Preiskategorie, das ist eine Million mehr als in den Vorjahren. Umgerechnet entspricht dieses Preisgeld nach derzeitigem Kurs rund 950.000 Euro. Werden mehrere Preisträger gemeinsam in einer Kategorie geehrt, teilen sie sich diese Summe.

Bereits in der vergangenen Woche waren die Nobelpreisträger in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden gekürt worden. In den ersten drei Kategorien gingen die Preise diesmal an insgesamt acht Forschende, in Literatur an den norwegischen Autor Jon Fosse. Am Freitag wurde der Friedensnobelpreis der inhaftierten iranischen Frauenrechtsaktivistin Narges Mohammadi zugesprochen.