Noch einen Monat bis zur Krönung: Wer kommt, was passiert? In einem Monat werden König Charles III. und Queen Camilla in London gekrönt. London rüstet sich für ein historisches Ereignis. Aber nicht alle, die eingelad... Benedikt von Imhoff , dpa

In der Fabrik Duchess China 1888 in Stoke-on-Trent, England, werden Tassen mit der Aufschrift «God Save the King» in den Brennofen gestellt. Jon Super/AP

London -Für das Vereinigte Königreich ist es ein nahezu sakraler Moment. Die Bedeutung: irgendwo zwischen Papstwahl und Mondlandung. In einem Monat - am 6. Mai - werden König Charles III. und seine Ehefrau Queen Camilla gekrönt. Zahlreiche Gäste sind geladen. Doch auf einen prominenten Besucher muss das Königspaar verzichten. Was ist bisher bekannt? Ein Überblick.