Russische Militärflugzeuge über Alaska gesichtet

Vier Militärjets aus Russland sind in den internationalen Luftraum über Alaska eingedrungen. Das teilte die North American Aerospace Defense Command (NORAD) am Dienstag auf Twitter mit. In der Erklärung heißt es: „Das Nordamerikanische Luft- und Raumfahrtverteidigungskommando (NORAD) hat am 3. Juli 2023 vier russische Militärflugzeuge entdeckt und verfolgt, die in der Luftverteidigungsidentifikationszone (ADIZ) von Alaska operierten.“

pic.twitter.com/3xxcJMVv0m — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) July 4, 2023

In der Erklärung hieß es weiter: „Die russischen Flugzeuge blieben im internationalen Luftraum und drangen nicht in den souveränen amerikanischen oder kanadischen Luftraum ein.“ Den Angaben des nordamerikanischen Verteidigungskommandos zufolge kommt es häufiger zu ähnlichen russischen Aktivitäten in der Region. Dies werde nicht als Bedrohung angesehen.

In der Erklärung des amerikanischen Militärs heißt es abschließend, man sei dennoch „weiterhin bereit, eine Reihe von Reaktionsmöglichkeiten zur Verteidigung Nordamerikas einzusetzen.“ Bei der Luftverteidigungsidentifikationszone handelt es sich um einen Bereich des internationalen Luftraums, der nicht zu den USA oder Kanada gehört, der aber dennoch aus Gründen der nationalen Sicherheit überwacht wird.

Auch Russland fing in der Vergangenheit westliche Flugzeuge ab

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts war es zuletzt vermehrt zu Zwischenfällen mit russischen und westlichen Flugzeugen auch in Europa gekommen. Dabei wurden sowohl über dem Schwarzen Meer als auch über der Ostsee Militärflugzeuge abgefangen.

Ende Mai hatte Moskau etwa bekannt gegeben, bei zwei verschiedenen Vorfällen innerhalb einer Woche vier Jets der US-Luftwaffe über der Ostsee abgefangen zu haben. Russische Flugzeuge fingen Moskau zufolge zudem französische, deutsche und polnische Militärflugzeuge ab. Vier russische Militärflugzeuge wurden im gleichen Zeitraum von der Bundeswehr über der Ostsee abgefangen und aus dem Luftraum begleitet.