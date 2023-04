Nord Stream: Schwedische Ermittler äußern sich zur Täter-Suche

Die schwedische Staatsanwaltschaft glaubt, dass es schwierig sein wird, herauszufinden, wer die Schäden an der Nord Stream-Pipelines im vergangenen September hervorgerufen hat. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag.

Die Ermittlungen seien kompliziert, heißt es von der schwedischen Staatsanwaltschaft. „Wir hoffen, dass wir den Täter ermitteln können, aber es ist anzumerken, dass dies angesichts der Umstände wahrscheinlich schwierig sein wird“, sagte Staatsanwalt Mats Ljungqvist in einer Erklärung. „Wir arbeiten bedingungslos, drehen jeden Stein um und überlassen nichts dem Zufall“, fügte er laut dem Bericht hinzu.

Die Explosionen an den Pipelines, die Russland und Deutschland verbinden, ereigneten sich am 26. September in den Wirtschaftszonen von Schweden und Dänemark in einer Tiefe von 80 Metern. Seither gibt es eine Reihe von Theorien darüber, wer die Pipelines in die Luft gesprengt hat – und wie.

Spekulationen über Nord Stream Sabotage dauern an

Deutsche Ermittler untersuchten im Januar ein Schiff, das möglicherweise zum Transport des Sprengstoffs für die Sprengung der Pipelines benutzt wurde. Deutsche Medien berichteten, dass das Schiff von einer ukrainischen oder pro-ukrainischen Gruppe benutzt worden sein könnte.

„Es gibt eine Vielzahl von Informationen und Berichten über den Sabotageakt gegen die Gasleitungen. Der Vorfall ist offensichtlich zu einer offenen Arena für verschiedene Beeinflussungsversuche geworden“, sagte Ljungqvist in der Erklärung. Diese Spekulationen hätten keinen Einfluss auf die Untersuchungen.