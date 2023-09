Seit 15 Jahren gilt Nordhausen als „Ort der Vielfalt“, nachdem die Bundesregierung der Stadt den Titel verliehen hat. Nordhausen in Thüringen zählt fast 42.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Am Sonntag, dem 10. September, wählt die Stadt den neuen Oberbürgermeister. Erstmals überhaupt in Deutschland könnte dann dort ein AfD-Kandidat Oberbürgermeister werden. Ausgerechnet jene Partei, deren Thüringer Landesverband vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird.

Der AfD-Politiker Jörg Prophet ist einer der sechs Kandidaten und steht in den Umfragen ganz vorne. Er ist Unternehmer und Chef der AfD-Fraktion im Stadtrat. Vor kurzem trieb sich Prophet noch auf dem Sommerfest des rechtsextremen Magazins Compact unter Reichsbürgern, Rechtsextremisten und Neonazis herum. Wenn Prophet zum Oberbürgermeister gewählt wird, wäre es für die AfD nach der Wahl zum Landrat im thüringischen Sonneberg und des Bürgermeisters in Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt der dritte Erfolg auf kommunaler Ebene in Ostdeutschland.

Alexandra Rieger von der SPD ist die einzige Frau, die neben Kandidaten der CDU, FDP, der Grünen und der AfD bei der Wahl aufgestellt ist. Ihr Ziel: Den AfD-Sieg mit aller Macht verhindern. „Diese Stadt hat das nicht verdient, wir sind nicht blau. Mit dem ersten AfD-Oberbürgermeister in Deutschland würden wir stigmatisiert“, sagte Rieger gegenüber dem Auslandsrundfunk Deutsche Welle (DW). „Ich kämpfe dafür, dass wir ein buntes Nordhausen bleiben.“

Vor Oberbürgermeister-Wahl: Grüne in Nordhausen mehr Gewalt ausgesetzt

„Rechtsextrem zu wählen wäre hier vor ein paar Jahren undenkbar gewesen und wäre verdeckt gehalten worden, jetzt ist es mittlerweile ein Trend“, sagte Rieger der DW. „Wir bewegen uns leider von einer Krise in die nächste, und das ist auch das, was den Menschen einfach immer mehr Angst macht. Das Frustpotenzial ist hoch.“

Diesen Frust bekommen vor allem die Grünen zu spüren. „Die Polizei patrouilliert häufig an unserem Wahlkampfstand, Menschen brüllen uns aus vorbeifahrenden Autos an, das ist schon nicht ganz ohne“, berichtete Wilma Busch, die für die Grünen im Stadtrat sitzt, der DW. „Die Fensterscheiben unseres Wahlkreisbüros werden regelmäßig bespuckt und beschmiert. Vor fünf, sechs Jahren gab es das noch nicht, aber jetzt gehört es zum Alltag.“

Weiter sagte sie der DW: „Wenn die AfD die Oberbürgermeisterwahl gewinnt, wäre das der dritte ‚worst case‘ hier im Osten. Ich hoffe zwar, dass wir das verhindern können. Aber diese Entwicklung wird sicherlich in Ostdeutschland Einzug halten, machen wir uns nichts vor. Es ist gruselig, weil die Menschen, die ihn wählen, auch ein Stück weit Höcke wählen.“