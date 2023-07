NRW: Ukrainerin als mutmaßliches IS-Mitglied festgenommen

In Nordrhein-Westfalen ist eine Ukrainerin festgenommen worden, die Mitglied der Terrororganisation Islamischer Staat gewesen sein soll. Laut Bundesanwaltschaft steht sie in Verdacht, 2014 gemeinsam mit ihrem Mann und den vier minderjährigen Kindern nach Syrien gereist zu sein. Dort habe sie nach dessen Tod zwei weitere IS-Mitglieder geheiratet.

Ihre Kinder habe sie im Sinne der IS-Ideologie erzogen. Anfang 2019 war sie in kurdische Gefangenschaft geraten. Dort blieb sie bis ins Jahr 2021. Schon am vergangenen Freitag sei Haftbefehl gegen die in Bielefeld festgenommene Frau erlassen worden, wie es weiter hieß. Neben Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung wird ihr auch die Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht zur Last gelegt.