Nordsee: Insektenplage vertreibt Urlauber von der Küste

Ausflügler machen eine Tour zur Nordsee, doch schnell treten sie die Flucht an. Massen von Insekten vertreiben sie – was dahinter steckt.

Über die Feiertage an die Nordsee – genau das hatten zwei Urlauber vor, die sich mit ihren Fahrrädern auf den Weg Richtung Küste machten. Schnell kehrten sie wieder um. Der Grund: Abertausende kleine schwarze Fliegen, die in Scharen um ihre Köpfe flogen und auf ihnen landeten. Das geht aus einem Bericht der Nordsee-Zeitung hervor.

Laut Bericht soll es sich um sogenannte Gewitterfliegen handeln. Diese Tiere treten vermehrt auf, sobald ein Unwetter erwartet wird. Auch bei schwüler Luft, die oftmals bei Gewittern auftritt und bei einsetzender Flut seien die Tiere zahlreich vorzufinden. Doch das Ausmaß sei ein anderes gewesen, als man es sonst gewohnt sei: Die schwarzen Fliegen belagerten beinahe einen kompletten Parkscheinautomaten und saßen speziell auf den hellen Flächen des Apparats.

#Haarmücken (#Bibionidae) sind ja seit Tagen vermutlich überall unterwegs. Meist fällt nur die große und komplett schwarz gefärbte #Bibio marci auf. Deutlich kleiner ist die Wollige Haarmücke (Bibio lanigerus). Männchen und Weibchen der Bibionidae lassen sich leicht durch die pic.twitter.com/aajz6Z6qOn — Neue Wege suchen (@A_Haselboeck) May 12, 2023

Abertausende Fliegen: Besucher sprechen von Plage „biblischen Ausmaßes“

Auf Bildern sei zu erkennen, wie die Tiere Besuchern in die Haare fliegen und sich dort festhängen. Das Phänomen trat in den vergangenen Jahren immer wieder auf. Zuletzt 2019 seien massenhaft Haarmücken zu beobachten gewesen. Strandbesucher sprachen damals von einer Plage „biblischen Ausmaßes“, so viele Fliegen hatten sich am Wasser getummelt.

Vermehrt seien die Insekten nach Angaben der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in den Frühjahrsmonaten zu finden. Sie treten in großen Schwärmen auf und beginnen mit ihrem Paarungstanz. Die Fliegen stellen keine Bedrohung für Natur und Mensch dar. Im Gegenteil: Da die Larven meist humusreichen Boden produzieren, seien sind sie nach Angaben der Landwirtschaftskammer sogar sehr nützlich für die Natur. Zudem bestäuben ausgewachsene Exemplare vorrangig frühblühende Obstbäume.