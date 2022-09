In der Meldorfer Bucht bei Büsum an der Nordsee ist ein seltener Delfin tragisch verendet. Wie T-Online unter Berufung auf die Schutzstation Wattenmeer berichtete, verirrte sich das Tier am Sonntagmorgen in die Bucht. Strandbesucher bemerkten den in Not geratenen Delfin und riefen Hilfe.

Da das knapp ausgewachsene Tier offenbar nicht verletzt war, wurde es zum näher am offenen Meer liegenden Büsumer Außenhafen transportiert und dort wieder ins Wasser gelassen. Das orientierungslose Tier verirrte sich allerdings wieder in den Museumshafen. Ein Schiff trieb das geschwächte Tier zudem versehentlich weiter in den Hafen.

Der Delfin geriet dort erneut in flaches Wasser. Retter konnten ihn zunächst in Richtung Schleuse bewegen, allerdings starb er vor Ort. Eine Expertin des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) in Büsum sagte dem NDR: „Wir vermuten, dass die lauten Unterwassergeräusche und die Nähe zu dem großen Schiff zu einem Herz-Kreislauf-Versagen geführt haben.“ Delfine in der Nordsee sind besonders selten. In den letzten zehn Jahren wurden nur zwei gesichtet.