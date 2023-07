Norwegen verbietet Meta personalisierte Werbung auf Facebook und Instagram

Das skandinavische Land Norwegen verbietet dem US-Konzern Meta die Nutzung persönlicher Nutzerdaten für personalisierte Werbung auf dessen Online-Plattformen. „Die norwegische Datenschutzbehörde ist der Ansicht, dass die Praxis von Meta illegal ist und verhängt daher ein vorübergehendes Verbot von verhaltensbezogener Werbung auf Facebook und Instagram“, erklärte die Behörde am Montag. Das Verbot tritt demnach am 4. August in Kraft und gilt zunächst für drei Monate.

Die Behörde bemängelt den Angaben zufolge, dass Meta Informationen wie den Standort der Nutzer oder mit „gefällt mir“ markierte Inhalte auf den Plattformen für Werbezwecke nutzt. Die drei Monate solle der Konzern nutzen, um diese Verfehlungen einzustellen. In der Zwischenzeit gelte das Werbeverbot. Sollte Meta dem nicht nachkommen, drohe ein tägliches Strafgeld in Höhe von einer Million Kronen (knapp 89.000 Euro).

Meta werde die Forderungen prüfen, sagte Konzernsprecher Matthew Pollard dem norwegischen öffentlich-rechtlichen Radiosender NRK. Die Ankündigung habe ansonsten aber keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Meta-Aktivitäten und die Verfügbarkeit der Dienste.