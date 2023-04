Norwegisches Königspaar kommt nicht zur Krönung König Charles III. muss bei seiner Krönung im Mai auf den Besuch des norwegischen Königspaars verzichten. Dafür hat der Thronfolger sich mitsamt Ehefrau ange... dpa

ARCHIV - Nach der dänischen Monarchin hat nun offensichtlich auch das norwegische Königspaar die Teilnahme an der Krönung von König Charles III. abgesagt. pix Foto/AP/dpa Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scan

Oslo -Noch ein Korb aus Skandinavien für den King: Nach der dänischen Monarchin hat nun offensichtlich auch das norwegische Königspaar die Teilnahme an der Krönung von König Charles III. in London am 6. Mai abgesagt. Wie aus dem offiziellen Programm auf der Website des norwegischen Hofs hervorgeht, reisen nur Kronprinz Haakon (49) und seine Frau, Kronprinzessin Mette-Marit (49), zur Zeremonie in der britischen Hauptstadt. Eine Begründung des Königshauses gab es dafür auf dpa-Anfrage nicht.