Nosferatu-Ausstellung in Berlin: Freier Eintritt gegen Blutspende 100 Jahre ist es her, dass der Film Nosferatu erschien. Nun widmet sich eine Ausstellung dem Blutsauger. Vampir-Fans können ein Ticket auch mit Blut bezahlen. dpa

Die Nosferatu-Ausstellung widmet sich dem Einfluss der Ikone des deutschen Stummfilms auf die bildende Kunst und ist ab Freitag zu sehen. dpa/Christoph Soeder

Berlin -Das eigene Blut für Nosferatu: Den Eintritt in eine Ausstellung 100 Jahre nach Erscheinen des Horror-Klassikers können sich Gruselfans auch per Blutspende erkaufen. Während der Schau in der auf surrealistische Kunst spezialisierten Sammlung Scharf-Gerstenberg der Berliner Nationalgalerie gibt es an zwei Tagen Freitickets gegen einen freiwilligen Aderlass. Dann stehen Teams bereit vom Deutschen Roten Kreuz am Rand der Ausstellung „Phantome der Nacht. 100 Jahre Nosferatu“, die von diesem Freitag an bis zum 23. April gezeigt wird.