Notaufnahmen in Kliniken melden sich bei Personalnot ab Kurzfristige Erkrankungen und fehlende Fachkräfte dünnen auch die Personaldecke in Brandenburgs Notaufnahmen aus. Bei Personalmangel melden sich einige Notau... Christian Bark , dpa

Der Eingang zur Notaufnahme einer Klinik. Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Potsdam -Wenn Personalnot in den Notaufnahmen an Brandenburgs Kliniken herrscht, melden sich diese immer mal wieder ab. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Unsere Zentrale Notaufnahme war noch nie geschlossen, Abmeldungen kommen jedoch vor“, sagt die Sprecherin des Klinikums Ernst von Bergmann in Potsdam, Theresa Decker. „Eine Abmeldung bedeutet, dem Rettungsdienst zu signalisieren, dass andere Krankenhäuser in regionaler Nähe präferiert angefahren werden sollen“, erklärt sie.