In einem Schwimmbad in Berlin-Lichterfelde ist die Chlorgaswarnanlage ausgelöst worden. 30 Sportler mussten daraufhin in Badekleidung das Schwimmbad verlassen und in einem Restaurant betreut werden, teilte die Feuerwehr am späten Dienstagabend mit.

Großeinsatz in #Lichterfelde: In einem #Hallenschwimmbad hat die #Chlorgaswarnanlage ausgelöst. Ca. 30 Wassersportler in knapper Badekleidung werden in einem naheliegender Restaurant betreut. Wir erkunden die Lage unter Einsatz von Vollschutzanzügen. #Dekon wird aufgebaut. pic.twitter.com/tszEEm56k6 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 21, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die Einsatzkräfte waren mit Vollschutzanzügen vor Ort. Kurz darauf kam jedoch die Entwarnung, da in der Schwimmhalle keine Chlorgase gemessen werden konnten. Die Sportler durften daraufhin zurück in ihre Umkleiden. Wodurch der Alarm ausgelöst wurde, ist unklar.