Was passiert in Berlin, wenn Putin doch das russische Gas abdreht Was passiert in Berlin, wenn Deutschland kein Gas mehr importiert und ein Embargo kommt? Der Senat hat verschiedene Szenarien für den Notfall ausgearbeitet, die auf der Sitzung am Dienstag diskutiert wurden. Der Berliner Zeitung liegt ein Papier mit diesen Notfall-Szenarien vor. Darin heißt es, dass Gasimporte aus Russland deutschlandweit bereits auf 44 Prozent reduziert wurden. 35 Prozent aller Rohölimporte und 50 Prozent der Steinkohle kommen immer noch aus Russland.

Ohne russische Importe geht es also noch nicht. Doch sie sollen weiter gedrosselt werden. Das ist bei Gas wesentlich schwerer als bei Öl und Kohle. Denn Öl-Reserven gibt es für etwa 200 Tage, der Kohleimport kann auf andere Länder umgestellt werden. Ab 11. August wird sowieso keine Kohle mehr importiert Für Gas gibt es in Berlin keine Reserven. Die Gasimporte könnten bestenfalls zum Jahresende auf 30 Prozent und erst ab Sommer 2024 auf zehn Prozent reduziert werden, heißt es in dem Papier.

Wenn Wladimir Putin, den Gashahn zudreht, greifen die Warnstufen des Bundes nacheinander. Die erste Stufe, in der von Hinweisen auf eine Verschlechterung der Versorgungslage die Rede, ist seit Ende März in Kraft. Stufe zwei tritt in Kraft, wenn es zu einer Störung kommt. Stufe drei würde bedeutet, dass die Störung erheblich ist und dass kein Gas mehr fließt. Die Bundesnetzagentur hat dann die Verantwortung müsste die Gasverteilung drosseln und Sperren errichten, auch in Berlin. Eine konkrete Abschaltreihenfolge gibt es laut Bundesnetzagentur noch nicht. Der Senat verspricht schon jetzt, dass Haushalte und die kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser und ÖPNV davon nicht betroffen sein werden. Das entspricht etwa 80 Prozent aller Gasverbraucher in Berlin.

Krisentreffen mit allen Ost-Bundesländern

Laut den Unternehmensverbände Berlin wäre aber die Lebensmittelindustrie in Berlin von harten Einschnitten betroffen. Sprecher Carsten Brönstrup: „In Berlin gibt es nicht so viel produzierendes Gewerbe, das unbedingt Gas braucht – aber einiges gibt es eben doch. Zum Beispiel die Ernährungsindustrie. Hier produzieren Firmen wie Bahlsen, Dallmayr oder Freiberger mit seinen Tiefkühlpizzen. Sie alle brauchen Gas zum Rösten oder Backen. Auch Coca Cola oder Berliner Kindl brauchen in ihrer Produktion Gas“.

Bevor man da eingreife und die Leute zum Beispiel in Kurzarbeit geschickt werden müssten, muss man stattdessen vielleicht noch eher an die beheizte Schwimmbäder heran, so Brönstrup weiter.

Gasversorgung: Es gibt noch keine Abschaltreihenfolge

Die Senatsverwaltungen für Wirtschaft und Verkehr haben jetzt Beschlüsse gefasst, damit es eben nicht zu dramatsichen Gasmangel kommen wird: Berlin hat eine Taskforce eingerichtet. Die Hauptstadt nimmt mit allen anderen Ost-Bundesländern einer gemeinsamen „Krisensitzung Gas“ teil.

Drittens wird sich mit allen Energieversorgern und Netzbetreibern der Stadt wie Vattenfall regelmäßig getroffen. Ein Problem: Die Raffinerie in Schwedt. Sie bezieht ihr Öl hauptsächlich aus Russland. In dem Papier wird über Ölimporte auf dem Seeweg über die Ostseehäfen nachgedacht.

Sämtliche Verbände der Berliner Wirtschaft treffen sich schon und berichten bereits heute von heftigen Auswirkungen. Nächster Termin ist Ende April. Dazu will Berlin noch schneller auf Erneuerbare Energie umstellen.

20 Prozent der Berliner Unternehmen sind von Sanktionen betroffen

Auch wenn das alles nur Szenarien sind und das Gas noch fließt. Schon jetzt spüren die Berliner den Ukraine-Krieg. Die Industrie und Handelskammer wird in dem Papier zitiert: „„Der Krieg verstärkt den schon zu Jahresbeginn deutlichen konjunkturellen Gegenwind erheblich. Knapp 20 Prozent der Unternehmen sind direkt von Sanktionen betroffen. 54 Prozent leiden unter steigenden Rohstoffpreisen oder Problemen bei Lieferketten. 28 Prozent der Betriebe sehen zwar aktuell keinen Einfluss des Krieges auf ihr Geschäft, rechnen damit jedoch in naher Zukunft. Mehr als die Hälfte der aktuell befragten Unternehmen sieht keine andere Möglichkeit die Steigerungen der Einkaufspreise zu bewältigen, als diese an die Kunden weiterzugeben.“

Eine Umfrage unter Berliner Wirtschaftsverbänden ergab 17 Prozent spürten schon direkt nach Kriegsbeginn Auswirkungen auf den Umsatz

30 Prozent sind von Lieferkettenproblemen betroffen

30 Prozent erwarten Auswirkungen durch SWIFT-Einschränkungen

Bein 6 Prozent hat die Krise einen unmittelbaren Einfluss auf die Fachkräftesituation