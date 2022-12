Notübernachtung in Kirche: Viele Plätze noch frei Die zu einer Unterkunft für obdach- und wohnungslose Menschen umfunktionierte Zwingli-Kirche in Friedrichshain hat bislang erst die Hälfte der Schlafplätze b... dpa

Menschen ohne Obdach oder Wohnung schlafen in der Zwingli-Kirche. Christoph Soeder/dpa

Berlin -Die zu einer Unterkunft für obdach- und wohnungslose Menschen umfunktionierte Zwingli-Kirche in Friedrichshain hat bislang erst die Hälfte der Schlafplätze belegt. Aktuell kommen laut Barabara Breuer, Pressesprecherin der Stadtmission, rund 40 Männer und 10 Frauen in zwei getrennten Bereichen in der Kirche unter. Platz wäre aber für 100 Personen. Bislang hat sich das Angebot laut Breuer noch nicht rumgesprochen. Sie ist optimistisch, dass die vorherige Unterkunft, eine Traglufthalle, vor Weihnachten wieder bezogen werden kann.