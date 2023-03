16 Verletzte bei Explosion in Eschweiler: Säugling in Lebensgefahr Eine gewaltige Explosion verwandelt die Fußgängerzone von Eschweiler in ein Scherbenmeer. Unter den teils lebensgefährlich verletzten Menschen ist ein Säugling. Frank Christiansen und Serhat Koçak , dpa

Trümmer liegen vor einem Haus in der Neustraße in Eschweiler. Eine gewaltige Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus hat in der Stadt nordöstlich von Aachen Menschen verletzt. Federico Gambarini/dpa

Eschweiler (dpa) -In der Fußgängerzone von Eschweiler liegen Schaufensterpuppen inmitten eines Scherbenmeers, dazwischen steht ein hochhackiger roter Damenschuh. Eine gewaltige Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus hat gestern Abend in der Stadt nordöstlich von Aachen 16 Menschen verletzt. Zwei von ihnen, darunter ein wenige Wochen alter Säugling, schweben in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher in Aachen berichtete. Vier weitere Menschen verletzten sich schwer, zehn wurden als leicht verletzt eingestuft.