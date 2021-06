Berlin - Der Nuke Club in Friedrichshain muss schließen. Das kündigten die Betreiber am Samstagabend auf der Veranstaltung „Shut Up & Dance – Hellectro“ an. Demnach hat der Vermieter den Mietvertrag für den Club in der Pettenkoferstraße zum 31. Juli gekündigt.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz YouTube

Aufgeben wollen die Betreiber des Clubs aber nun nicht: „Das soll definitiv nicht das Ende unseres Clubs – eures Wohnzimmers – sein. Wir werden weiterkämpfen. Wir werden mit allen sprechen mit dem Ziel, unseren Club in einer neuen Location, in einer neuen Immobilie weiterzubetreiben“, hieß es. Und weiter: „Wir hoffen, dass wir schnellstmöglich für euch einen neuen Ort finden, um weiterhin mit euch feiern zu können.“

Am Dienstag wollen die Nuke-Betreiber weitere Einzelheiten mitteilen.