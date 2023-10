Ultimatum für den Westen: RT-Chefredakteurin will thermonukleare Explosion in Sibirien auslösen

Margarita Simonjan, die Chefin des staatlich finanzierten russischen Fernsehsenders RT, hat vorgeschlagen, ihr Land solle eine thermonukleare Explosion an einem abgelegenen Ort, „irgendwo in Sibirien“, auslösen. Ihrer Meinung nach käme dies einem „nuklearen Ultimatum“ für den Westen gleich, der nicht eher nachgeben werde, bis er wirklich geschädigt sei, wie sie in ihrer Sendung am 2. Oktober sagte.

Simonjan zufolge „versucht der kollektive Westen, Russland mit den Händen der Ukraine zu erwürgen“. Ihrer Meinung nach werden die westlichen Länder „überhaupt nicht aufhören“. In diesem Sinne „wird das nukleare Ultimatum immer unmittelbarer und unabänderlicher“, ansonsten würden die Verbündeten der Ukraine „nicht locker lassen werden, bis es ihnen sehr, sehr, sehr weh tut“.

Wie die Moscow Times berichtet, wurden Simonjans Äußerungen sofort verurteilt. Maria Prusakowa, eine Abgeordnete der Kommunistischen Partei im russischen Unterhaus aus der Republik Altai, bezeichnete ihren Aufruf als „tiefe Beleidigung“ der Sibirier. „Sie müssen sich zumindest bei den Bewohnern Sibiriens entschuldigen“, sagte Prusakowa am Mittwoch. Der Bürgermeister von Sibiriens größter Stadt Nowosibirsk, Anatoli Lokot, warnte davor, dass thermonukleare Explosionen „nichts Gutes verheißen“, da sie Folgen „für Tausende von Jahren“ haben könnten.

Simonjan, die in westlichen Medien oft als Russlands „Chefpropagandistin“ bezeichnet wird, ist für ihre oft extremistischen Ansichten bekannt, insbesondere seit Russlands Einmarsch in die Ukraine. Diesmal distanzierte sich jedoch sogar der Kreml von ihr. Der Sprecher von Präsident Putin, Dmitri Peskow, erklärte, dass ihre Worte „nicht immer die offizielle Position widerspiegeln“.