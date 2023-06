Leben wie Ken und Barbie: In Malibu wird das pinke Ferienhaus für kurze Zeit kostenlos an Urlauber vermietet.

Leben wie Ken und Barbie: In Malibu wird das pinke Ferienhaus für kurze Zeit kostenlos an Urlauber vermietet. Airbnb

Pink, luxuriös und für eine Nacht gratis: Das Barbie-Traumhaus in Malibu im US-Bundesstaat Kalifornien kann man auf der Plattform Airbnb buchen. Und das sogar kostenlos, denn Barbies Gefährte Ken hat nämlich die Spendierhosen an und schenkt zwei Personen die Übernachtung am 21. oder 22. Juli 2024.

Wie es in einer Airbnb-Ankündigung heißt, können sich die Urlauber in dem pinken Paradies vollends entspannen. Für Mahlzeiten ist gesorgt, es gibt einen Concierge-Service und allerhand Luxus wie einen meterlangen Pool.

Party mit Ausblick: Die Tanzfläche im Barbie-Haus. Airbnb Wer nicht tanzen kann, kann mit Rollschuhen eine flotte Sohle aufs Parkett legen. Airbnb Entspannung mit Meerblick gibt es auch im Barbie-Haus. Airbnb Das pinke Dekor zieht sich durch das ganze Haus. Airbnb Auch Grillabende sind in der Ferienunterkunft möglich. Airbnb Ken hat in der Immobilie sogar seinen eignen Salon. Airbnb 1 / 6

Barbie-Haus in Malibu: Wie lebt Ken?

Auch für die Bespaßung der Urlauber will der Gastgeber selbst sorgen. So öffnet Ken nicht nur die Türen des Hauses, auch sein Kleiderschrank soll zugänglich sein. Als Souvenir dürfen die Urlauber sogar etwas von Kens Besitztümern mitnehmen. Laut den Angaben gibt es zur Übernachtung ein Surfbrett und Rollschuhe in gelb und pink gratis obendrauf.

Geschlafen werden soll in Kens Zimmer der Villa. Das ist, wie die meiste Einrichtung, in einem schrillen Pink gehalten und nicht besonders dezent. Bilder der Unterkunft zeigen seine Leidenschaft für Pferde. Cowboyhüte säumen das Bett, Pferdebilder schmücken die Wand und Stiefel stehen zum Reinschlüpfen bereit.

Kens Zimmer: Dort können die Urlauber schlafen. Airbnb

Wie kommt man an den 24-stündigen Traumurlaub im Barbie-Haus?

Laut Airbnb gibt es kein Gewinnspiel. Jeder könne die Übernachtung unter airbnb.com/kendreamhouse buchen – ist dann allerdings für die An- und Abreise selbst verantwortlich. Wer sein Glück versuchen will, kann das ab dem 17. Juli um 10 Uhr Pacific Time, also am 17. Juli um 19 Uhr in Deutschland, tun. Hintergrund der Werbeaktion ist die Veröffentlichung des Kinofilms im nächsten Jahr, auf den Barbie-Fans weltweit bereits gespannt warten.