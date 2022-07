Sie sind jetzt Eheleute: Die Schauspielerin Jennifer Lopez und ihr langjähriger Partner Ben Affleck – im Boulevard sowie in Hollywood auch beliebt als „Bennifer“. Das Traumpaar soll dem US-amerikanischen Magazin TMZ zufolge am Sonnabend geheiratet haben.

Die Genehmigung sollen Jennifer Lynn Lopez und ihr jetziger Gatte Benjamin Geza Affleck die Hochzeit heimlich vollzogen haben – und zwar in der Wüste von Nevada. Die Zeremonie fand demnach In Clark County, in dem auch die berüchtigte Heirats-Metropole Las Vegas liegt, statt.

Seit einem Jahr „unzertrennlich“

Vielleicht kam die Trauung ohne den großen öffentlichen Wirbel ja deshalb zustande: „Bennifer“ waren schon einmal fast verheiratet. Sie verlobten sich das erste Mal im Jahr 2002. Doch sie trennten sich zwei Jahre später, noch bevor die Hochzeit stattfinden konnte. Sie lebten getrennt, waren jeweils verheiratet, doch kamen nun vor rund einem Jahr wieder zusammen, wie TMZ berichtet. Seitdem sind sie „scheinbar unzertrennlich“.