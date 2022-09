Berlin - US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz, Ministerien und zahlreiche bekannte Firmen und Institutionen haben mit kurios knappen Mitteilungen auf Twitter für Aufsehen gesorgt. „rechtsstaat“, schrieb das Bundesjustizministerium am Freitag auf der Kurznachrichtenplattform. „respekt“, twitterte der Account von Kanzler Scholz (SPD). Finanzminister Christian Lindner stieg mit „freiheit“ ein, US-Präsident Biden entschied sich für: „democracy“ und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj für „Freedom“.

respekt — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 2, 2022

freiheit — Christian Lindner (@c_lindner) September 2, 2022

democracy — President Biden (@POTUS) September 2, 2022

Revolution — French Embassy U.S. (@franceintheus) September 1, 2022

Hintergrund war ein Trend in dem sozialen Medium, der sich seit Donnerstag verbreitete: Nutzerkonten schrieben einen Begriff, der zu ihrer Rolle passte oder von ihnen selbst oder anderen mit ihnen assoziiert wurde. Auslöser war wohl das US-Bahnunternehmen Amtrak, das am Donnerstag – unklar, ob beabsichtigt oder nicht – einen Tweet nur mit dem Wort „trains“ (Züge) abgesetzt hatte.

trains — Amtrak (@Amtrak) September 1, 2022

Die knappe Botschaft, die bis Freitagnachmittag rund 25.000-mal geteilt wurde, fand zahlreiche Nachahmer: „universe“, schrieb die US-Weltraumorganisation Nasa. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International twitterte „human rights“, die US-Zeitung Washington Post entschied sich für „news“, die Fastfood-Kette McDonalds in Anspielung auf ihr Maskottchen „clown“ und Frankreichs Botschaft in den USA: „Revolution“.

universe — NASA (@NASA) September 1, 2022

news — The Washington Post (@washingtonpost) September 1, 2022

Unter den Nutzern löste die Aktion gemischte Gefühle aus. Viele Leser kommentierten verwirrt, andere belustigt. Unter den Mitteilungen deutscher offizieller Stellen spekulierten einige Nutzerinnen und Nutzer, ob die Accounts, etwa jene von Scholz oder Lindner, gehackt worden seien. Das Satiremedium Der Postillon kommentierte: „cringe“ (peinlich). Die Firma Amtrak bewertete das von ihr ausgelöste Geschehen am Freitag mit Humor: „yesterday was weird. anyway it's still trains.“ („Gestern war seltsam. Trotzdem weiterhin Züge.“)