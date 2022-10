Nur noch vegetarisches Essen für Freiburger Kinder In Freiburger Kitas und Grundschulen gibt es künftig ein Einheitsmenü, das vegetarisch ist. Außerdem wird das Schulessen teurer. In Südbaden gefällt das nich... dpa

Ab dem Schuljahr 2023/2024 soll in Grundschulen und Kitas nur noch ein Gericht angeboten werden, das vegetarisch ist. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Philipp von Ditfurth/dpa

Freiburg -Kinder bekommen in städtischen Kitas und Grundschulen in Freiburg vom kommenden Schuljahr an nur noch vegetarisches Essen. Das beschloss der Gemeinderat der südbadischen Großstadt mehrheitlich am Dienstagabend. Zudem werden die Preise für Schulessen vom Schuljahr 2023/24 an schrittweise erhöht. Der Vorschlag hatte teils heftige Kritik geerntet, unter anderem von Elternbeiräten. Er wurde mit 27 Stimmen angenommen, es gab 14 Gegenstimmen.