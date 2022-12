O du Grantiger: Ein „Wilsberg“ zum Fest Eine Schwangere taucht kurz vor Heiligabend bei Wilsberg auf. Sie bittet ihn, ihren vermissten Freund aufzuspüren. Während der Detektiv nach dem werdenden Va... Carsten Linnhoff , dpa

Münster -Keiner will mit dem grummeligen Einzelgänger Georg Wilsberg Weihnachten feiern. An Heiligabend hagelt es Absagen für das lang geplante gemeinsame Festtagsessen. Dem Buchhändler und Privatdetektiv verhagelt das mächtig die Stimmung. Der Einzelgänger ist beleidigt. Zumal er merkt, dass die Absagen wohl eher faule Ausreden sind. Nur bei seinem Freund Ekki (Oliver Korittke) scheint alles ganz real. Der will eigentlich zum Skifahren in den Süden. Aber der Zug fällt aus und jetzt ist nicht nur Wilsberg (Leonard Lansink) sauer, sondern auch seine Kumpels im Schnee. Die Bahn lässt grüßen.