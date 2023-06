OB-Stichwahl mit AfD-Kandidat: Schweriner CDU unterstützt SPD-Mann

Die Schweriner CDU hat für die Oberbürgermeister-Stichwahl am 18. Juni eine Wahlempfehlung für SPD-Amtsinhaber Rico Badenschier abgegeben. Er tritt gegen den AfD-Landesvorsitzenden Leif-Erik Holm an, der mit 27,4 Prozent die zweitmeisten Stimmen im ersten Wahlgang am Sonntag erhalten hatte.

Der CDU-Kreisvorsitzende Jascha Dopp sagte der Deutschen Presse-Agentur am Montagabend, der Kreisvorstand habe den Beschluss nach intensiver Diskussion gefasst. Es gehe um die Zukunft von Schwerin. Der AfD-Landeschef dulde Rechtsextreme in seiner Partei, sagte Dopp. Es sei klar, dass die CDU solch eine Person nicht unterstützen könne.

Linke und Grüne hatten schon am Sonntagabend Empfehlungen für Badenschier gegeben. Er hatte 42 Prozent der Stimmen erhalten. Mit Holm steht erstmals ein AfD-Politiker in einer deutschen Landeshauptstadt in der OB-Stichwahl. Der frühere Radiomoderator und heutige Bundestagsabgeordnete war lokalpolitisch in Schwerin bis zum Wahlkampf kaum in Erscheinung getreten.