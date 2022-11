Obdachloser im Schlaf angegriffen: Täter unbekannt Ein 60-jähriger Obdachloser ist in Berlin im Schlaf von Unbekannten attackiert und verletzt worden. Das Opfer habe eine Gehirnerschütterung sowie schwere Blu... dpa

ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. David Inderlied/dpa/Symbolbild

Berlin -Ein 60-jähriger Obdachloser ist in Berlin im Schlaf von Unbekannten attackiert und verletzt worden. Das Opfer habe eine Gehirnerschütterung sowie schwere Blutergüsse und Prellungen davon getragen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Angriff in Berlin-Hellersdorf soll sich in der Nacht zum Montag gegen 0.30 Uhr ereignet haben.