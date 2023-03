Oben-Ohne-Baden künftig auch für Frauen in Berlins Bädern „Oben ohne“ im Schwimmbad - für Männer selbstverständlich, für Frauen nicht unbedingt. Das soll sich nun auch in Berlin ändern. Von Marion van der Kraats , dpa

ARCHIV - Badegäste schwimmen Bahnen in einem Schwimmbecken im Prinzenbad. Carsten Koall/dpa/Archivbild

Berlin -Verboten war es ohnehin nicht - aber nun sollte Oben-Ohne-Baden in Berlins Schwimmbädern für Frauen auch nicht mehr zum Problem werden. In einer internen Anweisung sei klargestellt worden, dass das Schwimmen „oben ohne“ für alle Personen gleichermaßen erlaubt sei, teilte eine Sprecherin der Bäderbetriebe (BBB) am Donnerstag mit. Das Unternehmen werde die Haus- und Badeordnung künftig „geschlechtergerecht“ anwenden, hatte zuvor die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung am Donnerstag mitgeteilt. Hintergrund ist laut Senatsverwaltung eine erfolgreiche Beschwerde bei der für das Antidiskriminierungsgesetz des Landes Berlin (LADG) zuständige Ombudsstelle.