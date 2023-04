Oberbürgermeister würdigt gebürtigen Cottbuser Oertel Die Stadt Cottbus hat das Lebenswerk des gestorbenen Sportreporters Heinz Florian Oertel gewürdigt. Oertel stammt aus der zweitgrößten Stadt Brandenburgs. „E... dpa

Cottbus -Die Stadt Cottbus hat das Lebenswerk des gestorbenen Sportreporters Heinz Florian Oertel gewürdigt. Oertel stammt aus der zweitgrößten Stadt Brandenburgs. „Er war beruflich in der Welt unterwegs, zu Hause in Berlin, aber er war immer auch ein Cottbuser, einer von uns“, sagte Oberbürgermeister Tobias Schick am Donnerstag. Der Sportjournalist sei nicht nur im Osten ein Begriff und eine Legende. „Er war eine der prägenden Stimmen des Ostens, nicht nur auf Sportplätzen und in Turnhallen“, so Schick, der als Hürdenläufer früher selbst Leistungssport betrieb und zudem viele Jahre Geschäftsführer des Stadtsportbundes war.