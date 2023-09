Bombendrohung an Brandenburger Schule: Polizei gibt Entwarnung

Ein bisher unbekannter Tatverdächtiger hat am Freitagvormittag die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in der Gemeinde Mühlenbecker Land offenbar mit einer Bombe bedroht. Laut Polizei bestätigte sich die Bedrohung aber nicht. Die Beamten waren seit dem Morgen an der Schule im Landkreis Oberhavel im Einsatz. Beamte hätten die ankommenden Schülerinnen und Schüler vor Beginn des Unterrichts auf den angrenzenden Sportplatz geleitet, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Im Anschluss hätten die Beamten das leere Schulgebäude mit einem Spürhund durchsucht. Auf die Schule gehen den Angaben des Sprechers zufolge rund 900 Schülerinnen und Schüler. Auf X, vormals Twitter, rief die Brandenburger Polizei dazu auf, den Bereich großräumig zu meiden. Weitere Details gab die Brandenburger Polizei zunächst nicht bekannt.

