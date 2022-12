Oberschöneweide: Autofahrer soll Radfahrer geschlagen haben Ein Autofahrer soll in Berlin-Oberschöneweide einen Radfahrer erst genötigt und dann beleidigt, ins Gesicht geschlagen und verletzt haben. Er fuhr nach der A... dpa

Berlin -Ein Autofahrer soll in Berlin-Oberschöneweide einen Radfahrer erst genötigt und dann beleidigt, ins Gesicht geschlagen und verletzt haben. Er fuhr nach der Attacke weiter. Die Fahndung nach dem Mann verlief bislang erfolglos, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 45-jährige Radfahrer lehnte eine Betreuung durch Rettungskräfte ab und wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.