Oberst Kate bei der Truppe: Prinzessin hilft bei Übung Prinzesin Kate ist zum „Colonel of the Irish Guards“ ernannt worden. Beim Truppenbesuch gab es auch ein Minenräumungstraining. dpa

Salisbury -Bei eisigen Temperaturen und Schnee hat Prinzessin Kate bei ihrem ersten Besuch als Oberst der Irish Guards an einer Übung teilgenommen. Die Schwiergertochter von König Charles III., in eine grüne Kampfuniform gekleidet, half einem Sanitäter am Mittwoch bei der Erstversorgung einer Schusswunde.