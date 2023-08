„Ocean Viking“ rettet mehr als 600 Migranten im Mittelmeer, Tote im Ärmelkanal und vor Tunesien

Hilfsorganisationen haben erneut Hunderte Flüchtlinge und Migranten im Mittelmeer gerettet. Allein die „Ocean Viking“ kam bei einem 48-stündigen Einsatz 623 Menschen zu Hilfe. 369 Überlebende durften das Schiff am Samstag in Empedocle auf Sizilien verlassen, wie die Organisation SOS Méditerranée, die das Schiff betreibt, mitteilte. Es habe sich um den bisher größten Einsatz der „Ocean Viking gehandelt“, schrieben die Seenotretter auf der Plattform X, ehemals Twitter. Auch die „Humanity 1“ der deutschen Organisation SOS Humanity rettete mehr als 100 Flüchtlinge.

Insgesamt absolvierte die „Ocean Viking“ den Angaben zufolge innerhalb der 48 Stunden 15 Rettungseinsätze. Unter den Überlebenden seien 146 unbegleitete Minderjährige. Bis auf einen spielten sich demnach alle Einsätze auf der Route zwischen der tunesischen Hafenstadt Sfax und der italienischen Insel Lampedusa ab. Diese Rettungen seien von den italienischen Behörden koordiniert worden.

Es war eine lange Nacht für die Crew der #OceanViking und die 623 Überlebenden an Bord, die versucht haben, auf dem überfüllten Deck zu schlafen. Wie von den italienischen Behörden angeordnet, haben wir 369 Personen in Empedocle, Sizilien, an Land gebracht. (1/2) pic.twitter.com/4gdMpp23Fp — SOS MEDITERRANEE Germany (@SOSMedGermany) August 12, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Den Angaben zufolge wurden der Schiffscrew zwei Häfen zugewiesen. Die noch auf der „Ocean Viking“ verbliebenen Überlebenden würden nun nach dem Zwischenhalt auf Sizilien nach Civitavecchia gebracht, nahe der italienischen Hauptstadt Rom. Am Freitagabend hatte SOS Méditerranée zunächst mitgeteilt, dass der erste Teil der Flüchtlinge und Migranten nach Lampedusa gebracht werde.

SOS Humanity rettet insgesamt 106 Menschen aus Seenot

Auch die deutsche Organisation SOS Humanity rettete am Freitag bei zwei Einsätzen im zentralen Mittelmeer insgesamt 106 Menschen aus Seenot. Bei einer ersten Rettung am Freitagvormittag seien 86 Menschen aus einem Schlauchboot in internationalen Gewässern vor der libyschen Küste an Bord genommen worden. Beim Eintreffen der „Humanity 1“ sei bereits Wasser in das Schlauchboot eingedrungen.

Bei einem zweiten Einsatz am späten Nachmittag seien weitere 20 Flüchtlinge und Migranten gerettet worden, erklärte SOS Humanity. Unter den Überlebenden seien knapp 30 Minderjährige und mindestens eine schwangere Frau. Die Menschen seien erschöpft, aber in einem stabilen Zustand.

Auch kleinere Schiffe hatten in den vergangenen Tagen jeweils Dutzende Flüchtlinge gerettet. Das Segelschiff „Astral“ der spanischen Organisation „Open Arms“ erreichte am Samstag mit 59 Überlebenden an Bord Sizilien. Die Menschen waren den Angaben zufolge in der Nacht auf Freitag von vier überfüllten Booten evakuiert worden. Die „Nadir“ der Hamburger Initiative Resqship war am Freitagabend ebenfalls mit 54 Überlebenden auf dem Weg nach Lampedusa.

Migranten-Boot im Ärmelkanal gekentert – sechs Menschen tot

Bei der versuchten Überquerung des Ärmelkanals von Frankreich nach Großbritannien sind dagegen unterdessen sechs Menschen gestorben. Das teilte die zuständige französische Meerespräfektur am Samstag mit. Eine Person sei mit einem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen und für tot erklärt worden. Fünf weitere gerettete Menschen befanden sich laut erster Auskunft der Behörden in einem schlechten Zustand. Später wurde mitgeteilt, dass auch sie für tot erklärt wurden.

Die Staatsanwaltschaft leitete Untersuchungen ein. Ihren Angaben zufolge haben alle Toten die afghanische Staatsangehörigkeit. Etwa zehn Menschen werden demnach noch vermisst.

Der Meerespräfektur zufolge wurden insgesamt etwa 50 Menschen von einem in der Nähe vom nordfranzösischen Calais in Seenot geratenen Boot gerettet, einige auch durch britische Kräfte. Die Suche nach Menschen dauere noch an. Der französische Meeresstaatssekretär Hervé Berville wurde nach dem Unglück vor Ort erwartet.

Im Ärmelkanal haben britische Seenotretter am vergangenen Donnerstag mehrere Menschen aus dem Wassser gerettet, bei denen es sich vermutlich um Migranten handelt. Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Am Donnerstag waren in Großbritannien insgesamt 755 Migranten registriert worden, die mit kleinen Booten über den Ärmelkanal kamen – so viele wie noch nie an einem einzelnen Tag in diesem Jahr. Insgesamt gelangten seit dem 1. Januar nach einem Bericht der Nachrichtenagentur PA auf diesem Weg 15.826 Migranten nach Großbritannien, seit Beginn der Aufzeichnungen Anfang 2018 waren es demnach damit 100.715.

Bootsunglück vor Tunesien: Zwei Tote, fünf Vermisste

Auch bei einem Bootsunglück vor der Küste Tunesiens starben Behördenangaben zufolge zwei Flüchtlinge – eine junge Frau und ein Baby. Das Boot mit tunesischen Migranten an Bord sei am frühen Samstagmorgen nur 120 Meter vor dem Strand von Gabès im Südosten des Landes gekentert, erklärte die Nationalgarde. 13 Menschen konnten demnach gerettet werden, fünf weitere würden noch vermisst.

Um die Vermissten zu finden, wurde der weitläufige Golf von Gabès abgesucht, der für starke Strömungen bekannt ist, wie die Behörde weiter mitteilte. Ein örtliches Gericht habe eine Untersuchung eingeleitet, um „die Umstände der Tragödie zu ermitteln“.

Tunesien ist ein wichtiges Transitland für Migranten, die über die gefährliche Mittelmeer-Route nach Europa gelangen wollen. Seit Anfang des Jahres kamen laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) mehr als 1800 Menschen bei Unglücken auf dem Mittelmeer zwischen Nordafrika und Europa ums Leben.

Eines der Hauptziele von im Libanon startenden Migranten ist Zypern, das nur 175 Kilometer von der libanesischen Küste entfernt liegt.