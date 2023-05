Oder-Spree: SPD-Kandidat Steffen siegt bei Landrats-Stichwahl gegen AfD-Bewerber

Die Landratswahl in #OderSpree ist durch. So knapp war es noch nie. Der SPD-Kandidat Frank Steffen gewinnt mit 52,4 gegen den AfD-Mann Rainer Galla mit 47,6 %. Durchatmen ist okay, aber eigentlich bedeutet das, dass es eine Frage der Zeit ist, bis die AfD es schafft. 1/x pic.twitter.com/UGLp4YLipM