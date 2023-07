Odessa dritte Nacht in Folge unter Beschuss, Explosionen in Hafennähe

Odessa -Die südukrainische Region Odessa ist die dritte Nacht in Folge unter Beschuss geraten. In der Nacht zum Donnerstag waren lokalen Medienberichten zufolge wieder Explosionen in der Nähe des Hafens von Odessa zu hören. Die Luftverteidigung sei aktiv gewesen.

Auch die Stadt Odessa wurde nach Angaben des örtlichen Gouverneurs Oleg Kiper angegriffen. Zwei Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, schrieb er auf Telegram. Es gebe „Zerstörungen im Zentrum von Odessa“.

Die ukrainische Luftwaffe warnte bei Telegram, es seien Abschüsse von Überschall-Schiffsabwehrraketen in Richtung der Region Odessa registriert worden. Sie rief die Menschen auf, in Deckung zu bleiben. Bereits in den beiden vorangegangenen Nächten hatte Russland die Region Odessa am Schwarzen Meer mit Luftangriffen überzogen.

Ukraine: Elf Verletzte bei Angriffen auf Odessa und Mykolajiw

Ukrainische Gouverneure meldeten elf Verletzte durch russische Angriffe auf Odessa und die Hafenstadt Mykolajiw. „Die Russen haben das Stadtzentrum (von Mykolajiw) getroffen“, erklärte der Gouverneur der Region Mykolajiw, Vitali Kim, auf Telegram. Vier Erwachsene und fünf Kinder seien verletzt worden.

Russland führt seit fast 17 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Immer wieder Ziel von russischem Beschuss sind dabei auch die südlichen Regionen am Schwarzen Meer, die für die Ukraine aufgrund ihrer Hafeninfrastruktur von großer Bedeutung sind. Über den Hafen Odessa etwa wurde in den vergangenen Monaten im Rahmen des internationalen Getreideabkommens viele Millionen Tonnen Nahrungsmittel ausgefahren. Am Montag stieg Russland aus der Vereinbarung aus.