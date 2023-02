OECD: EU-Bürger machen nicht genügend Sport Sport ist gesund, das ist wohl jedem klar. Trotzdem bewegen sich die Menschen in der EU bei Weitem nicht so viel wie sie sollten. Das hat Folgen. dpa

Zwei Frauen laufen eine Nordic-Walking-Runde in den Herrenhäuser Gärten in Hannover. Menschen in der EU bewegen sich laut OECD nicht genügend. Julian Stratenschulte/dpa

Paris -Die Menschen in der EU bewegen sich nach Angaben der Industriestaatenorganisation OECD nicht ausreichend. Laut einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erreiche mehr als ein Drittel der Menschen nicht die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Maßgabe für Bewegung, teilte die OECD am Freitag in Paris mit.